Incendio nell’ippodromo. Evacuate le scuole Aldini

I pioppini o meglio i pappi di pioppi e un cumulo di letame regalano un giorno extra di vacanza agli oltre 2mila studenti dell’Iis Aldini Valeriani di via Bassanelli. Tutto comincia verso le 5,30-6 quando, come fanno sapere da HippoGroup Cesenate, dirimpettaia delle Aldini Valeriani, "forse un mozzicone gettato in modo incauto da un passante incendia i pioppini" di cui è piena l’area demaniale al di là del confine sula via. Da lì, il fuoco si propaga e, forse, alcuni lapilli avrebbero incendiato la letamaia dell’ippodromo che si trova a fianco delle scuderie e che era parzialmente piena vista l’ultima giornata di corse disputatasi giovedì primo maggio. Scatta l’intervento dei vigili del fuoco. Il fumo è denso e comincia a diffondersi ovunque. Alle 8 suona la campanella delle Aldini Valeriani: gli oltre 2mila studenti entrano in modo regolare. Complice il bel tempo, si aprono le finestre e, a quel punto, "l’aria diventa irrespirabile", spiega il preside Pasquale Santucci. I ragazzi cominciano ad agitarsi e vogliono tornare a casa. Compaiono i primi post sui social. Parte un vorticoso giro di telefonate con il Comune: solo il sindaco, infatti, può proclamare la sospensione dell’attività didattica. Ed è quello che accade.

"I vigili del fuoco ci hanno informato che non c’era alcun pericolo per la salute – osserva il preside –. Il fatto è che non si respirava". Risultato: uscita anticipata per gli aldiniani, mentre i vigili del fuoco erano al lavoro, insieme al personale di HippoGroup, per gestire l’emergenza. Al netto del controllare la brace sotto il cumulo, l’intervento implica il prelevare mucchi di letame che non hanno preso fuoco, bagnarli e spostarli altrove. Così da non alimentare in modo ulteriore il fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. "I vigili del fuoco – dichiara il vicepresidente di HippoGroup, Michele Canali – al momento non ci hanno saputo dire con certezza l’origine dell’incendio, ma è probabile che non sia doloso, ma solo un incidente legato alle alte temperature dei giorni scorsi". HippoGroup "che ha in gestione l’area dell’ippodromo, provvede in modo periodico allo smaltimento di letame equino mediante contratto con un trasportatore autorizzato". Lo stesso vale "anche per gli sfalci di verde dove dispone di regolare contratto e omologa di smaltimento con un grande contenitore per la raccolta di residui della regolare manutenzione del verde. In merito ad eventuali affermazioni su presunti smaltimenti irregolari di letame e sterpaglie da parte del nostro personale, procederemo a nostra tutela nelle sedi opportune".