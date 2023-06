Bologna, pauroso incendio oggi in A1: camion in fiamme, coinvolta anche un’auto

Bologna, 11 giugno 2023 - Un camion ha preso fuoco poco dopo le 21 sull'autostrada A1, all'altezza di Sasso Marconi, al km 201. Oltre al mezzo pesante, l'incidente ha coinvolto una vettura. Per fortuna non ci sono morti: due i feriti, ma non in pericolo di vita.

Vigili del fuoco al lavoro per contenere il pauroso incendio che ha coinvolto un camion e un'auto

La polstrada, intervenuta sul posto, fino a tarda sera ha lavorato per appurare la dinamica dell’incidente. Il camion andato a fuoco era un mezzo di Amazon che trasportava merce varia, probabilmente qualche pacco conteneva materiale infiammabile.

Le fiamme si sono levate altissime e hanno avvolto per intero il camion. Durante l'intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso, Autostrade ha chiuso il tratto di A1, in direzione Napoli, fra i caselli di Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: una coda di almeno 2 chilometri si è formata nel tratto chiuso, mentre un chilometro di code si è creato in direzione Nord per curiosi.