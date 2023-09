Bologna: incendio in casa per una sigaretta, il custode usa l’estintore e salva la coppia

Bologna, 27 settembre 2023 – Ha salvato la vita di due persone, forse dell’intero palazzo. Ne è sicuro il caposquadra dei vigili del fuoco che oggi, intorno alle 11.30, sono intervenuti con due mezzi in via Emilia Levante, vicino alla stazione Mazzini, per un incendio divampato in un appartamento al secondo piano del civico 19 in cui abita una coppia di anziani.

“C’erano fiamme alte e fumo”, racconta Nandika Kathri Arachchige, 50 anni, per tutti Nando, mentre il personale del 118 provvede a mettergli la mascherina dell’ossigeno. In ambulanza con lui ci sono i due anziani soccorsi dai pompieri.

Incendio in via Emilia Levante, il sopralluogo di polizia e vigili del fuoco nel palazzo (FotoSchicchi)

Hanno sintomi da intossicazione, sono provati ma non hanno lesioni: se la caveranno. A prendere fuoco nella casa è stata la poltrona del salotto. “Sono sicuro, è stata una sigaretta - spiega Nando - glielo dicevo sempre al signore di stare attento con i mozziconi”. Ha respirato troppo fumo e fa fatica a parlare.

Appena si è accorto di cosa stava succedendo nell’appartamento della coppia si è precipitato. È riuscito a entrare e a spengere il rogo azionando la lancia a leva antincendio in dotazione del palazzo.

“Senza di lui non so come sarebbe finita, è stato bravo”, spiega il vigile del fuoco.

L’ambulanza parte, i poliziotti, arrivati con diverse pattuglie, allontano gli ultimi curiosi.

Le sirene di pompieri e polizia avevano richiamato parecchia gente del quartiere. Ma ora non c’è più niente da vedere.