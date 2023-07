Incendio oggi a Bologna, alta colonna di fumo in Bolognina: cosa è successo

Bologna, 16 luglio 2023 – Attimi di paura per un incendio scoppiato poco prima delle 13, in via Gobetti, zona Bolognina. Secondo una prima ricostruzione, un box di lamiera, adibito a deposito per gli attrezzi, avrebbe preso fuoco provocando una colonna di fumo nero che ha allertato i residenti della zona.

Incendio oggi in Bolognina

Sono stati loro, infatti, a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco che si sono immediatamente precipitati sul posto e hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dello spazio. Fortunatamente, non risultano persone coinvolte. In via Gobetti sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica che ha portato all’incendio del box, e gli operatori sanitari con l’ambulanza del 118.