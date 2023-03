Incendio a Bologna oggi, fuoco e fumo nel palazzo di sei piani a Borgo Panigale

L'incendio a Borgo Panigale

Bologna, 2 marzo 2023 – Un incendio si è sviluppato intorno alle 19 di questa sera in un palazzo di sei piani e 22 appartamenti in via delle Scuole, a Borgo Panigale. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, con due squadre, per domare il rogo che è partito da un contatore, probabilmente andato in cortocircuito, al piano terra.

Nella strada è arrivata in via precauzionale anche un’ambulanza con i sanitari del 118, per verificare le condizioni dei residenti del palazzo: al momento non si registrano persone ferite, né intossicati. I pompieri hanno liberato il vano scale dal denso fumo nero.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e i tecnici dell’Enel per ripristinare il servizio elettrico dal momento che l’incendio aveva provocato un blackout.