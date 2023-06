Incendio oggi a Castenaso (Bologna), a fuoco un bus della linea Tper

Castenaso (Bologna), 1 giugno 2023 - Una colonna di fumo nero, visibile anche dalla periferia di Bologna, ha invaso il cielo di Castenaso verso le 14.30 di oggi.

Ad andare a fuoco un autobus Tper della linea extra urbana 213. La corriera si trovava in via del Bargello, a Castenaso, e procedeva in direzione di Lugo quando ha iniziato a fumare e, in poco tempo, ha preso fuoco.

Dell’autobus, dopo l’intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento, è rimasta solo la carcassa. Si ipotizza che alla base del rogo ci sia un guasto al motore. Nessuno è rimasto ferito.

La viabilità è notevolmente rallentata e sul posto ci sono i carabinieri e la Polizia locale.