Incendio a Bologna oggi, fiamme in una pizzeria di via Riva di Reno

Bologna, 21 marzo 2023 – Fiamme e paura in una pizzeria di via Riva di Reno. Un incendio è scoppiato intorno alle 19 per cause ancora in fase di accertamento e il fumo ha in breve tempo invaso il locale all’angolo con via Brugnoli.

Da quanto si apprende, il rogo potrebbe essere partito dallo scantinato del palazzo, che però non è stato evacuato. I danni riportati dalla pizzeria sembrano essere ingenti.

Al momento diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo. Sul posto è presente anche la polizia locale.

Notizia in aggiornamento