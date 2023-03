Incendio Bologna oggi, paura in via Masi: palazzo evacuato e persona bloccata in ascensore

Incendio oggi in via Masi 9: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. Palazzo evacuato (Foto Schicchi)

Bologna, 17 marzo 2023 – Paura in un condominio in via Masi 9: un incendio è divampato nella palazzina, probabilmente nato dalle cantine. Sul posto sono tuttora polizia e vigili del fuoco, che oltre a essere impegnati nei soccorsi, dovranno poi eseguire i rilievi del caso per verificare anche le cause delle fiamme.

Le quali sono state comunque già domate. Tutte le famiglie sono state evacuate; al momento non risultano feriti gravi, ma l’ambulanza è sul posto per valutare la presenza di qualche intossicato. Una persona è rimasta bloccata in ascensore durante gli interventi di spegnimento del fuoco, ed è stata poi liberata da polizia e pompieri: le sue condizioni di salute sono buone, nonostante lo spavento.

L’intervento è ancora in corso.