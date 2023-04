Incendio oggi a Granarolo (Bologna), palazzina a fuoco: crolla il tetto. Evacuati gli abitanti

Granarolo (Bologna), 5 aprile 2023 – Un fumo denso e nero, più di un’ora fa, ha iniziato ad invadere il cielo della Bassa. Ad andare a fuoco il tetto di una casa di due piani a Granarolo dell’Emilia, in via Marconi.

Sul posto, dalle 14, diverse squadre dei Vigili del Fuoco che sono al lavoro tuttora per estinguere l’incendio divampato dal tetto di questa casa isolata in muratura.

Ad aggravare la situazione il fatto che la struttura avesse una copertura in travi in legno oltre che in coppi. L'incendio ha coinvolto interamente il tetto che in diverse sezioni è crollato. Visto il crollo del tetto la struttura non sarà fruibile fino alla fine dei lavori di ripristino.

Indenni gli abitanti dei due appartamenti, un totale di 4 persone, che sono uscite autonomamente. Le cause sono ancora da chiarire, da una prima indagine pare l’incendio sia scaturito dalla canna fumaria. Da valutare l’eventuale inagibilità dell’Intera struttura.

Per ora la famiglia che vive nell’abitazione è stata ospitata da alcuni parenti che vivono poco distante.