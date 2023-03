Incendio oggi Bologna, vigili del fuoco in via Mascarella

Vigili del fuoco al lavoro in via Mascarella per spegnere l'incendio

Bologna, 3 marzo 2023 – Incendio in pieno centro questa mattina a Bologna. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Mascarella per spegnere il rogo che ha interessato alcune braci. Le squadre hanno provveduto a spegnere le fiamme e a effettuare azioni di bonifica. Nessuna persona al momento sembra essere stata coinvolta. Sul posto anche la polizia locale