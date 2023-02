Incendio oggi a Bologna, uomo intossicato: è grave

Incendio oggi in via Giovanni Paolo Martini a Bologna (foto Schicchi)

Bologna, 18 febbraio 2023 – Incendio in un appartamento al piano terra di via Giovanni Paolo Martini 16, in zona stadio. Le squadre dei vigili del fuoco sono state allertate da un residente che ha visto del fumo denso e nero uscire dalla finestra dell’abitazione e dal vano scale.

In casa era presente un signore di 63 anni che è stato trovato in camera da letto coperto da alcuni vestiti e privo di sensi. L’uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza in codice 3, quello che contrassegna la massima gravità, all’ospedale Maggiore. È stato poi trasportato nella camera iperbarica di Ravenna. L’intervento tempestivo (alle ore 14.20 circa) ha permesso il salvataggio dell’uomo.

Ancora da accertare le cause dell’incendio, secondo i primi rilievi sembrerebbe che le fiamme siano state generate da una stufetta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme, è intervenuta la polizia col reparto della Scientifica, che sta effettuando tutti i rilievi del caso.