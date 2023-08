Incendio oggi a Monterenzio, le fiamme sfiorano una casa

Monterenzio (Bologna), 22 agosto 2023 – Brucia un bosco sotto il sole d’agosto. Sono andati a fuoco circa 500 metri quadri di vegetazione nella frazione di San Benedetto del querceto, nel comune di Monterenzio: minacciata dal fuoco anche una casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monghidoro, Monzuno e una squadra anti-incendi boschivi anche da Bologna.

Una porzione del terreno bruciato

I caschi rossi, una volta arrivati sul posto, hanno spento le fiamme prima che intaccassero l’autorimessa di un’abitazione. Poi il rogo è stato circoscritto e spento, salvando la porzione più grande di bosco.

Presenti alle operazioni anche i carabinieri forestali di Ozzano: indagini aperte sulle cause del rogo. Per ora non si esclude nessuna ipotesi.