Incendio a Bologna oggi, fiamme in una casa: donna ustionata

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118

Bologna, 21 gennaio 2023 – Paura oggi pomeriggio in un appartamento di via Pasubio: le fiamme ustionano una donna.

I drammatici istanti al piano terra di un condominio. A prendere fuoco, a quanto sembra per cause accidentali o per una distrazione, è stato un materasso. In casa c'era una donna di 44 anni che, forse nel tentativo di spegnere da sola le fiamme, ha riportato qualche lieve ustione.

In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, con due squadre, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'appartamento, che ha riportato danni non gravi.

La 44enne leggermente ferita è stata accompagnata con un'ambulanza del 118 al vicino ospedale Maggiore per accertamenti. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi di legge, anche i carabinieri.