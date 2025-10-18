Incendio a Ozzano, fiamme e paura: famiglia evacuata. Due in ospedale

Ozzano dell’Emilia (Bologna), 18 ottobre 2025 – Brutto incendio, stasera, in via Tolara di Sopra, a Ozzano dell’Emilia. Secondo la ricostruzione, il fuoco si è sviluppato da una tavernetta, dove c’era una famiglia.

Pauroso incendio in via Tolara di Sopra a Ozzano dell'Emilia: famiglia evacuata e due in ospedale

Mamma, papà e tre bambini. I 5 sono stati prontamente evacuati, due di loro portati in ospedale solo per accertamenti, ma stanno tutti bene, a quanto si apprende.

Le fiamme, alte e visibili anche a una certa distanza, si sono propagate un poco anche negli appartamenti vicini, e dunque i vigili del fuoco sono arrivati in forze per spegnere tutto. Sul posto anche il Pronto intervento di Ozzano. La famiglia passerà la notte in hotel, visto che l’appartamento è stato naturalmente dichiarato inagibile.