Incendio in una palazzina, a fuoco il cappotto esterno: famiglie evacuate

Bologna, 5 ottobre 2025 – Paura, nella tarda mattinata, a San Lazzaro, in via Galletta, tra le frazioni Pulce e Mura San Carlo. Verso le 11.30, infatti, nella zona residenziale, si è iniziato a levare un denso fumo nero, dall’odore acre. Ad andare a fuoco il cappotto esterno di un condominio di quattro piani. Sono stati gli stessi residenti, accorgendosi di quanto stava succedendo, ad avvisare i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal locale distaccamento con una squadra, una autobotte e una autoscala. I pompieri si sono dapprima assicurati che tutti i condomini avessero lasciati gli appartamenti e che non ci fosse nessuno intrappolato all’interno. Poi i vigili del fuoco si sono adoperati, celermente e nell’arco di pochi minuti, per spegnere il rogo di modo che non lambisse per intero l’edificio e, al tempo stesso, che le fiamme non si espandessero fino ad arrivare alle palazzine circostanti.

Nessuna persona è rimasta ferita né intossicata. Sul posto, comunque, e per precauzione sono arrivati anche i sanitari del 118. Due appartamenti sono stati dichiarati del tutto inagibili, mentre altri due lo sono stati dichiarati solo in parte, perché solo alcune stanze sono andate distrutte. Non è chiaro, al momento, cosa possa aver causato l’incendio del cappotto esterno del condominio: i vigili del fuoco non escludono nulla e faranno tutte le verifiche del caso per appurare da cosa sia partito il rogo. Quel che è certo è che nel cappotto del condominio in questione era presente del polistirolo. Un materiale, dunque, non ignifugo e che ha preso fuoco in pochi minuti. A parlare, tramite una nota, la sindaca Marilena Pillati: “Voglio ringraziare tutti gli intervenuti. Con prontezza e tempestività hanno messo in sicurezza i cittadini e l’area in pochissimo tempo”.

z. p.