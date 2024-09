Incendio a Bologna: palazzo evacuato, sospetto del dolo

Bologna, 19 settembre 2024 – L’appartamento, dove l’altro pomeriggio è scoppiato un incendio (video) che ha costretto a evacuare tutto il palazzo, è adesso sotto sequestro. I vigili del fuoco, intervenuti mercoledì in via De’ Gandolfi, in Bolognina, stanno infatti lavorando per risalire all’origine del rogo, che non si esclude possa anche essere di natura dolosa.

Erano circa le 19 quando il fumo nero, sviluppatosi con le fiamme che hanno aggredito un appartamento, ha iniziato a invadere la tromba delle scale, mettendo in allarme i residenti del palazzo, che hanno subito allertato i pompieri. Nell’appartamento, da cui è partito l’incendio, c’erano due persone, l’inquilino, un richiedente asilo originario della Sierra Leone, e un suo conoscente, che sono riusciti a uscire dall’abitazione illesi. Nella traversa di via Ferrarese sono arrivate anche diverse pattuglie della polizia, oltre ai vigili del fuoco con più squadre e l’autoscala, che hanno aiutato i residenti a lasciare il palazzo di tre piani, nel tempo necessario a spegnere il rogo. L’evacuazione, decisa in via precauzionale, non è stata semplice, visto che il fumo aveva invaso le scale del palazzo ed era quasi impossibile respirare.

Una volta dentro, i pompieri hanno spento il rogo in breve tempo: adesso sono al lavoro per stabilire la natura dell’incendio. Se dovuto a un cortocircuito partito da una presa della cucina o se legato a circostanze dolose, come sembra plausibile da alcuni elementi emersi nell’immediatezza, che necessitano di essere approfonditi. Accertamenti che hanno richiesto il sequestro, disposto dall’autorità giudiziaria, dell’abitazione, che era comunque stata anche dichiarata inagibile a seguito dei danni subiti.