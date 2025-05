Paura per un incendio in un palazzo di via Larga a Bologna: fuggi fuggi in strada dei residenti

Bologna, 15 maggio 2026 – Scoppia un incendio in un palazzo di via Larga, paura e fuggi fuggi in strada. E’ accaduto questa mattina, attorno alle 10.30. Molte le chiamate che sono arrivate ai vigili del fuoco, che si sono portati subito sul posto.

Hanno operato con quattro squadre, con un intervento che è andato avanti per oltre tre ore. Non risultano feriti né persone rimaste intossicate.

Per cause ancora da chiarire, è scoppiato un incendio dentro un appartamento, sito al quarto piano, su un palazzo con 13 piani complessivi, in via Larga, civico 34. Si poteva vedere un fumo denso uscire dalla casa. Ingenti i danni all’interno dell’abitazione.

Molti i residenti nel palazzo che sono usciti in strada, impauriti dalla situazione e dal fumo che continuava a uscire.

L’intervento si è concluso attorno alle 13.30, quando sono rientrate le squadre dei vigili del fuoco.