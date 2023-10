Incendio a Pianoro all’ora di pranzo, fiamme e fumo dalla finestra di un appartamento di via Roma

Pianoro (Bologna), 24 ottobre 2023 - Fiamme e fumo, ma per fortuna nessun ferito, all’ora di pranzo in via Roma a Pianoro. Ad andare a fuoco, stando a una prima ricostruzione, poco dopo le 13 il cucinotto di un appartamento dove vive un’anziana.

Vigili del fuoco

La donna, che era sola in casa, secondo quanto riferiscono i carabinieri di Pianoro, avrebbe acceso i fornelli per cucinare il pranzo e poi si sarebbe addormentata sul divano non accorgendosi di nulla fino a che la puzza di bruciato e il fumo non hanno invaso l’appartamento.

Il cucinotto era ormai avviluppato dalle fiamme al pari delle tapparelle. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con più mezzi e i sanitari del 118 oltre alle forze dell’ordine locali. L’anziana è stata medicata sul posto e per la giornata di oggi pare che non potrà rientrare in appartamento per il forte odore di bruciato. Non sono, però, stati evidenziati danni strutturali di alcun genere e gli altri condomini non sono stati evacuati.

