Incendio a Pieve di Cento (Bologna) oggi, fiamme e paura nel cantiere

Vigili del fuoco in azione a Pieve di Cento

Pieve di Cento (Bologna), 19 marzo 2023 – Fiamme nella serata di oggi a Pieve di Cento, nel Bolognese.

Diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute in via Santissima Trinità per l'incendio di un edificio in ristrutturazione.

Da quanto si apprende non si lamentano danni a persone. Sul posto erano presenti i Carabinieri della locale Stazione.

Ancora al vaglio degli inquirenti le cause del rogo.