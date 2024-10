Grosso incendio distrugge un casolare nel bolognese

San Benedetto Val di Sambro, 24 ottobre 2024 – Un grosso incendio ieri sera poco prima delle 23, ha letteralmente distrutto un casale a San Bendetto Val di Sambro, nel bolognese. Non ci sono deceduti. Le cause sono ancora in via di accertamento, indagano i carabinieri, che sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco subito sul posto: in via Picervara 71, località Castel Dell'Alpi.

I pompieri sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Monzuno, Castiglione, Monghidoro e Pianoro. Zone dove, ovviamente, stanno già svolgendo da giorni un duro lavoro per far fronte all’emergenza maltempo. Ci sono volute ore per avere ragione delle fiamme e spegnere il rogo.