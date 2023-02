Incendio a San Lazzaro: dieci cassonetti dati alle fiamme in una notte

Vigili del fuoco in azione (immagine di repertorio)

San Lazzaro (Bologna), 4 febbraio 2023 - Una decina di cassonetti sono stati dati alle fiamme, tra giovedì e venerdì, alla prima periferia di San Lazzaro. La zona coinvolta dal vandalismo è la zona compresa tra le vie Fratelli Canova e Bonavia.

Erano all’incirca le 20 di giovedì scorso quando ai vigili del fuoco sono arrivate le prime segnalazioni. L’odore di bruciato, forte e acre, ha iniziato a invadere le due tranquille aree residenziali per poi lasciare spazio ad un’alta e densa colonna di fumo. Oltre ai cassonetti, infatti, a bruciare sono stati anche i rifiuti vari che erano contenuti all’interno delle campane: plastica, carta, vetro, organico e rifiuti vari.

I pompieri sono da subito arrivati sul posto, in entrambe le zone (vicine tra loro) con vari uomini e le autobotti. L’obiettivo primario, infatti, oltre a quello di spegnere le fiamme, era evitare che il rogo si espandesse e andasse a lambire le auto, tante, che tutte le sere vengono parcheggiate in zona e anche le case. Si tratta, infatti, di una zona residenziale densamente abitata.

L’accaduto , a cui i cittadini di San Lazzaro non sono nuovi purtroppo, non è passato inosservato. Si tratta, infatti, di un vandalismo che ha destato forte preoccupazione tra i cittadini anche perché arriva a poche ore di distanza da un’ aggressione avvenuta in pieno pomeriggio ed in pieno centro, a San Lazzaro, ai danni di un 15enne da parte di una baby gang poi datasi alla fuga. Sugli incendi avvenuti nella serata di giovedì molti residenti si sono espressi sui social di quartiere con video e commenti: "È la seconda volta in un mese - scrive un utente -. Siamo stanchi e spaventati". Un altro, poi, aggiunge: "San Lazzaro è diventato un ghetto peggio di Bologna. Anni fa non succedevano certo cose come queste. Questi vandali vanno fermati anche perchè non oso immaginare se fossero andate a fuoco anche le macchine parcheggiate nei pressi dei cassonetti".

A prendere posizione è l’assessore alla Sicurezza locale Sara Bonafè: "In passato a San Lazzaro ci furono una serie di incendi di cassonetti e l’autore fu subito identificato. In questo caso, i due episodi registrati la notte scorsa hanno coinvolto San Lazzaro, Bologna e anche altri comuni della città metropolitana. Indagini in merito sono in corso, anche grazie al sistema di video sorveglianza, sul quale come amministrazione abbiamo investito ingenti somme di denaro. Un sentito ringraziamento da tutta l’amministrazione ai vigili del fuoco e al distaccamento di San Lazzaro, sempre presenti e precisi negli interventi".