Incendio in casa a San Lazzaro (Bologna), uomo trovato morto carbonizzato

San Lazzaro (Bologna), 18 aprile 2023 – Si accascia sui fornelli e muore. È stato ritrovato carbonizzato, questa mattina, nella sua casa di San Lazzaro, un uomo di 79 anni.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri l'anziano avrebbe avuto un malore fatale mentre era ai fornelli per cucinare. L’uomo, morto sul colpo per il malore, ha, poi preso fuoco. Il cadavere era infatti carbonizzato all’arrivo di carabinieri e dei soccorsi.

Inutile l'intervento del 118 in via Canova, questa mattina. Il 79enne viveva solo e, per patologie, era in dialisi. Questa mattina i volontari della Pubblica Assistenza di Monterenzio si erano recati all’abitazione dell’uomo per portarlo a fare la terapia.

Ma questo non rispondeva né al citofono né al telefono. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri che, a loro volta, hanno avvisato i vigili del fuoco. I pompieri sono sopraggiunti sul posto e, sfondando la porta dell’abitazione del 79enne, sono entrati in casa. Li, con i carabinieri locali, hanno fatto l’amara scoperta.