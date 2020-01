Bologna 30 gennaio 2020 - Alle 6,47 i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio di un furgone che stava percorrendo la SS64. Nei pressi della Rupe di Sasso Marconi, l'autista del mezzo, un furgone adibito a trasporto di materiali edilizi, si è immediatamente accorto delle fiamme che si sprigionavano dal vano motore.

Ha accostato e velocemente è sceso e ha fatto scendere l'altra persona che era con lui. Hanno chiamato i soccorsi e sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre dal distaccamento di Zola Predosa. I pompieri hanno spento le fiamme che hanno però divorato il veicolo e hanno posto in sicurezza lo scenario. Nessun ferito, fortunatamente. Disagi per la viabilità, la statale è rimasta chiusa per le operazioni di spegnimento. Sul posto oltre al 115 anche i carabinieri e la polizia locale di Sasso.

