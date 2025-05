Incendio a Bologna, scuole Aldini Valeriani evacuate

Bologna, 3 maggio 2025 – Scuole Aldini Valeriani evacuate, questa mattina, per un incendio che si è sviluppato nelle ex scuderie del vicino ippodromo. Erano circa le 6 del mattino quando i vigili del fuoco sono stati allertati dai residenti di zona Corticella del rogo: immediatamente le squadre dei pompieri sono intervenute sul posto per domare le fiamme, alimentate anche dai “piumini” dei pioppi che in questo periodo ricoprono l’area verde.

Il fumo si è propagato in tutta la zona, arrivando anche alle scuole che si affacciano in via Corticella: sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e, su suggerimento dei vigili del fuoco. In accordo con il preside, intorno alle 10 si è valutato di evacuare tutta la scuola e sospendere per questa mattina le lezioni.

I pompieri sono intanto ancora al lavoro per la bonifica dell'aria. In corso di accertamento le cause che hanno portato all'incendio.