Fumo nero a Sala Bolognese: a fuoco un trattore

Sala Bolognese (Bologna), 12 agosto 2023 - Un fumo nero e denso si è levato nel primo pomeriggio di oggi destando preoccupazione tra i residenti della Bassa.

Ad andare a fuoco, mentre stava percorrendo la zona industriale di Sala Bolognese, in via Turati, un trattore.

Alla base del rogo, che in pochi minuti ha distrutto il mezzo, un corto circuito. Il conducente è riuscito subito a scendere dal mezzo e ad allontanarsi ed è illeso e per fortuna non sono stati coinvolti terzi e il rogo non si è esteso.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno donato ed estinto l’incendio. Con loro anche la Polizia Locale: “La comandante Silvia Fiorini mi ha tenuto al corrente durante l'evento e mi sono assicurato che nessuno è stato coinvolto - racconta il sindaco Emanuele Bassi -. La strada, chiusa per un po’ al traffico, è stata ripulita dalla associazione di volontariato di protezione civile di Sala Bolognese che ringrazio ed ora è riaperta alla circolazione”.