Incendio a Bologna: danno fuoco al tronco di un albero. Denunciati

Bologna, 20 febbraio 2023 – Poche foglie incendiate hanno rischiato di minare la stabilità di un grosso albero, e solo l’intervento tempestivo dei pompieri ha fatto sì che la situazione non degenerasse. Incendio ieri alle 17 all’angolo tra via del Porto e via Polese, un rogo per il quale sono stati denunciati un 59enne e un 53enne, entrambi italiani, senza fissa dimora e con precedenti, dai poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Due Torri San Francesco.

L’accusa è danneggiamento seguito da incendio in concorso: secondo le ricostruzioni, mentre uno dei due faceva da ‘palo’, l’altro appiccava il fuoco ad alcune foglie secche. Un passante ha immediatamente chiamato i Vigili del fuoco, che sono subito intervenuti e hanno spento le fiamme, e sul posto sono poi arrivate le volanti della Polizia.

Una volta appurato che l'incendio era doloso, sono state visionate le immagini delle videocamere presenti in zona, grazie alle quali è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti e riconoscere i responsabili, che poco dopo sono stati individuati e denunciati, anche se ancora non è chiaro perché abbiano appiccato l'incendio.