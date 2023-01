Incendio in Valsamoggia, stabilimento distrutto dalle fiamme

Fiamme e la colonna di fumo visibile fin dall’asse attrezzato

Valsamoggia (Bologna), 15 gennaio 2023 - Nessun ferito ma danni ingenti nell’incendio che nella notte tra venerdì e sabato ha mandato in fumo materiali e attrezzature di uno dei capannoni della ditta Rocca Zincatura, storica azienda che nel distretto produttivo della via Lunga, in Valsamoggia, svolge l’attività di zincatura elettrolitica di metalli per conto terzi con impianti ‘a Statico e a Roto-Barile’.

Dalle prime valutazioni pare che le cause siano accidentali, forse un corto circuito che si è sviluppato nel più recente tra le unità produttive che costituiscono l’azienda fondata nel 1974 e che nella sede di via Di Vittorio impiega decine di lavoratori in questi processi di trattamento dei metalli. Il primo allarme poco prima dell’una di notte, quando una pattuglia della vigilanza privata ha notato lo sviluppo di fumo che fuoriusciva dalle finestre. Poi le fiamme si sono sviluppate raggiungendo un’altezza notevole così come la colonna di fumo visibile fin dall’asse attrezzato con le ripetute segnalazioni al centralino dei Vigili del Fuoco.

Tempestivo l’intervento dei pompieri partiti dalle sedi di Zola, Bazzano e Bologna. Con sei diverse squadre l’opera di spegnimento si è subito indirizzata sulla galleria di collegamento tra i due capannoni principali. In questo modo i vigili del fuoco hanno impedito che le fiamme si estendessero a tutto il complesso produttivo. In tre ore di lavoro e l’impiego di autobotti e attrezzature adeguate le fiamme erano domate. Vista la presenza di prodotti chimici utilizzati per il trattamento dei materiali le operazioni sono state eseguite con particolari procedimenti di protezione e precauzioni. Sul posto anche i tecnici di Arpae per valutare ulteriori pericoli derivanti dai fumi e dalle emissioni causate dalla combustione. Le operazioni di messa in sicurezza hanno richiesto altre ore di lavori e nei prossimi giorni i tecnici dovranno valutare le cause effettive dell’incendio, i danni alle strutture e le conseguenze sulla agibilità o meno dei capannoni. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale hanno vigilato sulla sicurezza esterna dei luoghi e collaborato alle operazioni di soccorso.