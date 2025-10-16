L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Bologna
CronacaIncendio a Bologna, nube enorme di fumo e paura in via delle Fonti / VIDEO
16 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
  4. Incendio a Bologna, nube enorme di fumo e paura in via delle Fonti / VIDEO

Incendio a Bologna, nube enorme di fumo e paura in via delle Fonti / VIDEO

Il rogo in una mansarda nel pomeriggio: nessun ferito. Sembra che all’interno dell’appartamento in zona Arcoveggio non ci fosse nessuno, evacuata una donna dal palazzo assieme al gatto

Per approfondire:

Bologna, 16 ottobre 2025 – Paura nel pomeriggio per un incendio in zona Arcoveggio, a Bologna, Una nube enorme di fumo nero si è levata in cielo scatenando panico e paura tra i presenti.

Incendio questo pomeriggio in via delle Fonti, zona Arcoveggio: un fermoimmagine dell'intervento dei vigili del fuoco
Al civico 74 di via delle Fonti ha preso fuoco una mansarda, intorno alle 17. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale sanitario del 118, anche perché sembrava ci fosse ancora qualcuno all’interno dell’appartamento all’ultimo piano.

Fortunatamente, al momento dello scoppio dell’incendio la mansarda era vuota. I vigili del fuoco hanno aiutato a uscire dal palazzo una signora insieme con il suo gatto.

Diversi i passanti in strada che si sono fermati per riprendere la scena e registrare anche alcuni video. Al momento sono ancora in corso le operazioni per spegnere l’incendio e di bonifica.

