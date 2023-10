Incendio in via Donato Creti, fiamme nell’appartamento a Bologna

Bologna, 20 ottobre 2023 – Fiamme intorno all’ora di pranzo, poco dopo le 13, in un appartamento al primo piano rialzato di via Donato Creti. La proprietaria dell’abitazione, una donna sulla sessantina, stava cucinando quando a un certo punto, per cause ancora da accertare, è divampato l’incendio.

Incendio in via Donato Creti, fiamme dalla cucina. Vigili del fuoco sul posto (FotoSchicchi)

Il rogo, partito con ogni probabilità dalla zona vicina ai fornelli, ha coinvolto in poco tempo anche altre parti della casa. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in salvo la signora. Sul posto si sono recati anche gli agenti della polizia municipale per effettuare tutti i rilievi e gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza per prestare le prime cure alla donna, che è stata successivamente trasportata all’ospedale Maggiore per alcuni accertamenti nonostante non abbia riportato ferite. Sembrerebbe inoltre che l’abitazione della signora versasse in condizioni di forte degrado.