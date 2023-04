Incendio Bologna, autobus a fuoco

Bologna, 12 aprile 2023 - Attimi di paura stanotte in via Mattei, a Bologna. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute intorno all’1.40 per un incendio di un autobus di linea, che è stato completamente distrutto a causa delle fiamme.

Il rogo, fortunatamente, non ha coinvolto persone e anche l’autista del mezzo è rimasto illeso. Sono ancora da chiare, invece, le cause che hanno scatenato le fiamme.