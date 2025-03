Incensurato sorpreso a spacciare. In manette in piazza XX Settembre

Non aveva precedenti, ma il fatto che sia stato colto in compagnia di altri pusher a spacciare in un come piazza XX Settembre, tristemente noto per questo tipo di compravendite, ha fatto comunque scattare, nei suoi confronti, l’arresto. I carabinieri della stazione Indipendenza hanno bloccato l’altro giorno un ventitreenne ghanese, senza fissa dimora e disoccupato. L’arresto è avvenuto durante un’operazione antidroga dell’Arma in piazza XX Settembre, una zona dove il problema dello spaccio è un’emergenza quotidiana. All’arrivo dei carabinieri, il ventitreenne era sotto la pensilina dell’autobus e stava cedendo qualcosa a un altro giovane, poi identificato in un egiziano di 26 anni. È emerso poi che quest’ultimo si era avvicinato al pusher per acquistare dell’hashish. Sottoposto a una perquisizione personale, il giovane ghanese è stato trovato in possesso di alcune banconote e 4,7 grammi di ‘fumo’. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri che hanno quindi proceduto all’arresto del ventitreenne e alla notifica dell’ordinanza della Prefettura dell’ottobre scorso, trattandosi di un’area cittadina tra quelle descritte nel provvedimento, finalizzato ad allontanare dalla zona soggetti pregiudicati. Su disposizione della Procura, il giovane ghanese è stato accompagnato dai militari dell’Arma in tribunale per essere processato con giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e il giovane ghanese è stato rimesso in libertà.