Incentivi per il ‘Bike to Work’

Il Comune, aderendo al progetto regionale "Bike to Work", eroga incentivi per gli spostamenti casa-lavoro effettuati in bicicletta dai dipendenti delle aziende del territorio. Il progetto è ad oggi finanziato fino al 31 dicembre 2026. Possono attivare il progetto anche le imprese che non hanno ancora aderito. Ai dipendenti delle aziende aventi sede sul territorio comunale che aderiscono al progetto, viene erogato un incentivo pari a 20 centesimi per chilometri percorsi negli spostamenti casa lavoro, fino a un massimo di 50 euro/mese. Il calcolo degli spostamenti e dei relativi incentivi avverrà mediante apposita app messa a disposizione dei dipendenti delle imprese partecipanti. Il link è presente sul sito del Comune.