Incentivi prorogati per bici e cargo bike

La scadenza per richiedere gli incentivi del Comune per bici e cargo bike a pedalata assistita è positicipata al 15 ottobre, fino a esaurimento del fondo disponibile che ad ora ammonta a 450 mila euro. Per ricevere l’incentivo, che non può superare il 50% della spesa d’acquisto, è necessario essere residenti comunali; possono fare richiesta anche i residenti della città metropolitana, se lavorano in aziende o enti nel Comune, con il quale hanno sottoscritto un accordo di mobility management.