Inchiesta alluvione, Lepore: “Verifiche giuste. Pronti a collaborare”. Il centrodestra attacca

Bologna, 19 ottobre 2025 – “Siamo a disposizione di chi vuole approfondire”, anche perché “è giusto che si facciano tutte le verifiche, quindi siamo a disposizione”. Il sindaco Matteo Lepore commenta così la notizia (“lo abbiamo saputo questa mattina”, ha detto oggi pomeriggio, di fronte alla parrocchia simbolo dell’alluvione, quella di San Paolo di Ravone) dell’inchiesta aperta in Procura, volta a individuare eventuali responsabilità che potrebbero aver contribuito, nel tempo, all’esondazione del torrente Ravone, ingrossato dalla furia della pioggia che, il 19 e il 20 ottobre dello scorso anno, ha portato alla tragedia che nella zona delle vie Andrea Costa, Saffi e Zoccoli nessuno dimenticherà mai: case sommerse dall’acqua, famiglie sfollate e fango ovunque.

La situazione di via Andrea Costa il giorno dopo l’alluvione di un anno fa

A un anno di distanza, le indagini affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo e ai vigili del fuoco si concentreranno primariamente su eventuali interventi di manutenzione mancati o procedure non rispettate, che potrebbero finire nella lista delle cause che hanno portato all’esondazione. Il fascicolo, che è nelle mani del pm Marco Imperato, al momento risulterebbe ancora senza indagati ed è nato a seguito delle segnalazioni e degli esposti presentati nei giorni successivi all’alluvione. Tra le denunce, c’è quella elaborata da Fratelli d’Italia, a ottobre 2024, che attacca Palazzo d’Accursio: “L’apertura dell’indagine della Procura sull’esondazione del Ravone, per presunta manutenzione mancata, avviene dopo l’esposto che abbiamo presentato per segnalare che, a nostro avviso – spiega l’europarlamentare Stefano Cavedagna –, ci sarebbero state evidenti responsabilità del Comune nella mancata gestione del corso d’acqua”.

Le responsabilità, per il meloniano, sono diverse, per esempio “dalla errata progettazione della ’griglia’ sul Ravone, che piena di detriti fece da tappo e da diga, facendo uscire acqua e fango, fino al fatto che nel Piano di protezione civile del Comune non c’era una sola riga sui rischi idraulici del torrente – aggiunge Cavedagna –. Tutto questo mostra una evidente mancanza di gestione comunale” e per questo “confidiamo fiduciosi che la giustizia faccia il suo corso per il bene dei cittadini, che hanno subito danni ingenti e in alcune circostanze si sono sentiti trattati come colpevoli dalla Giunta che ha intimato loro di ripristinare i danni causati dall’alluvione”. Ora, dello ’stato di salute’ del torrente Ravone, si occuperà anche la convenzione firmata tra Comune e Consorzio di Bonifica Renana, che vede scendere in campo anche la Regione Emilia-Romagna, con un impegno che varia dalla pulizia delle griglie al focus sulla sistemazione di alcuni tratti collinari, evitando così slittamenti. All’attacco anche la capogruppo di FdI in Comune, Francesca Scarano: “Riteniamo giusto e doveroso che si proceda con una dettagliata inchiesta della Procura voluta non solo dai residenti che lamentano mancati interventi manutentivi negli ultimi dieci anni, ma anche da FdI. Serve una accurata indagine anche per evitare che simili fatti accadano nuovamente”.

Per la Lega, “l’amministrazione deve dare risposte – dice il consigliere Matteo Di Benedetto –. Mi aspetto che le indagini vadano più a fondo e noi lo stiamo facendo con interrogazioni e accessi agli atti. Questi sono i frutti inevitabili di un piano urbanistico ingessato che impedisce a chiunque di costruire. In tutto questo, a pagarne il prezzo sono prima di tutto i cittadini, che vedono una forte contrazione dell’offerta abitativa dovuta all’impossibilità di realizzare nuove case, anche in operazioni di rigenerazione urbana, salvo i pochi fortunati che ottengono deroghe”.