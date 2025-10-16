Inchiesta Bononia Gate. L’ombra delle ’ndrine su affari e fallimenti. Arresti e sequestri

Da quindici anni Antonino Cernuto e Pacifico Cocciolo gestivano società nell’ombra. Spaziando dalla vendità di ricambi auto ai trasporti, fino alle forniture per ospedali e alla gestione dei parcheggi. Aprendo e chiudendo aziende, svuotandole degli utili fino a portarle al fallimento, riciclando i proventi e godendo, illecitamente, di finanziamenti statali, in uno schema rodato e sempre uguale. Favorendo, in alcuni casi, con la loro attività affidate a prestanome, le ’ndrine Piromalli e Molè a cui erano legati per amicizia e parentele.

Questo, in sintesi, il sistema messo su dall’associazione a delinquere scardinata con l’operazione ‘Bononia gate’, coordinata dal pm Marco Forte e condotta dalla Squadra mobile bolognese e dalla Sezione investigativa del servizio centrale operativo della polizia (Sisco) con la collaborazione, quanto agli approfondimenti economico-finanziari, della Dia. Trentatrè gli indagati complessivi, nove le aziende su cui l’indagine, partita nel 2021 da una denuncia della società Aeroporto di Bologna, ha fatto luce.

Un’operazione che ieri si è concretizzata nell’esecuzione di otto misure cautelari e sequestri preventivi finalizzati alla confisca per un milione e mezzo di euro. In carcere, su disposizione del gip Letizio Magliaro, è finito il sessantaquattrenne ritenuto al vertice dell’associazione, Antonino Cernuto detto Nino o Jerry di Gioia Tauro, una carriera criminale iniziata quando aveva appena 26 anni. Suo figlio Giuseppe, 34 anni, è invece finito ai domiciliari così come il braccio destro di ‘Jerry’, Pacifico Cocciolo, conosciuto come ‘Ragazzo’, ‘Boy’, ‘Giulistro’ o Giuly, 61 anni, anche lui originario di Gioia Tauro. Domiciliari anche per Roberto Chiarenza detto ‘Bob’ di Gioia Tauro, Martino De Leo di Reggio Calabria e Yuri Licopoli di Gioia Tauro; obbligo di dimora, infine, per Nicola Fondacaro di Taurianova e per il commercialista con studio in via Barberia Lorenzo Scordamaglia, calabrese anche lui, originario di Vibo Valentia, ora sottoposto anche a un’interedittiva. Rispondono, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, evasione, riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti e autoriciclaggio, alcuni dei quali aggravati dall’agevolazione mafiosa.

Come detto, l’inchiesta ha preso le mosse da una denuncia dell’Aeroporto. Questo perché, appena fuori dal Marconi, nell’area nota come ‘Parking Uno’ fino al febbraio 2021 si è dipanata una quota sostanziale degli interessi degli indagati. Che avevano gestito, fino a quella data, attraverso la società Gisaps Srl, il parcheggio esterno all’aeroporto. Formalmente, la società faceva capo a Giuseppe Cernuto e alla moglie di Nicola Fondacaro, anche lei indagata. Ma le intercettazioni, le indagini tecniche e i riscontri patrimoniali hanno raccontato come dietro ogni azione e ogni investimento ci sarebbe stato invece Antonino Cernuti. Che avrebbe gestito anche la cessione delle quote societarie della Gisaps Srl alla società subentrata nella gestione del parcheggio, per una cifra di poco distante dagli 800mila euro. Così come si sarebbe curato lui dell’assunzione di Salvatore Albanese, imparentato con la ’ndrina Piromalli. Tutto ciò malgrado fosse ai domiciliari con un’interdizione per 10 anni dall’attività di impresa, dopo essere finito nelle maglie dell’inchiesta del Ros ‘Chirone’.

Le indagini sono andate a ritroso negli anni, cristallizzando come nella Gisaps fossero confluiti i capitali distratti da un’altra società riconducibile a ‘Jerry’, la Fantacomm Srl con sede in via Amendola, dichiarata fallita nel 2014. Uno schema consolidato, che ritorna anche nella costituzione di altre società riconducibili al sodalizio, che muoveva interessi non solo sotto le Torri, ma anche a Roma e San Benedetto del Tronto, sempre intestate a prestanome, ma manovrate in maniera occulta da Pacifico Cocciolo. Che con ‘Jimmy’ non parlava mai al telefono: solo conversazioni di persona o su Telegram, per evitare il ‘fastidio’ delle intercettazioni. Una macchina che funzionava, la loro, anche grazie alla complicità di due commercialisti, che fornivano informazioni e consigli agli ‘imprenditori’ per frodare il fisco e ottenere finanziamenti statali non dovuti. Tra questi Scordamaglia, legato non solo dagli affari, ma anche dall’amicizia con i Cernuto. Un milione e mezzo i fondi ottenuti attraverso il Mediocredito Centrale (Mcc), istituto che fa capo al ministero dell’Economia e delle Finanze: una cifra adesso oggetto del provvedimento di sequestro preventivo di beni e società riconducibili al gruppo.