Indagine sulla Garisenda, chiesta l’archiviazione

Bologna, 16 maggio 2024 - La Procura ha chiesto l’archiviazione per l’esposto presentato da Fratelli d’Italia sul caso della Torre Garisenda. Lo fa sapere il procuratore capo Giuseppe Amato. La richiesta pende ora davanti al gip.

Il fascicolo, aperto dopo l’esposto presentato dai consiglieri comunali lo scorso novembre, era contro ignoti e senza titoli di reato e tale è rimasto.

I consiglieri ipotizzavano rifiuto o omissione di atti d'ufficio e rifiuto o omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina per la “grande malata” a rischio crollo, per cui sono ora in corso i lavori di messa in sicurezza.