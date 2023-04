Inchiesta Mondo Convenienza Cinque imputati davanti al Gup

Metodi umilianti e controllo a distanza. Turni senza fine. Paghe inferiori a quanto previsto dai contratti di lavoro. Secondo la Procura tutto questo avveniva nel magazzino di Calderara di Reno del gruppo dell’arredamento e del mobile Mondo Convenienza, finito al centro di un’inchiesta e presto di un processo. Anche se si è sfoltito il numero delle persone coinvolte: da 21 che erano in fase di indagine, ora sono in cinque ad essere accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cosiddetto ‘caporalatò. Per loro è fissata l’udienza preliminare, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del pm Gabriella Tavano, per il 23 maggio davanti al Gup Grazia Nart. Il procedimento riguarda il presidente del Cda di Mondo Convenienza Holding Spa, Mara Cozzolino, e altri quattro imputati.