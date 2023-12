Inchiesta ’Spese pazze’. Scarcerato Monari l’ex capogruppo Pd

Marco Monari, l’ex capogruppo del Pd in Regione che dieci anni fa con altri colleghi finì nel mirino dell’inchiesta ’Spese pazze’, e unico consigliere dell’Emilia-Romagna finito in carcere al termine dei processi sui rimborsi dei gruppi dell’Assemblea legislativa, da qualche giorno è stato ammesso a una misura alternativa alla detenzione, l’affidamento in prova ai servizi sociali. La sua condanna a quattro anni e cinque mesi diventò definitiva lo scorso maggio, dopo che la Cassazione rigettò il ricorso della difesa. Così, Monari, ora difeso dall’avvocato Michela Vecchi, fu portato in carcere a Forlì.

Nel mirino dell’inchiesta finirono in particolare le spese messe a rimborso del gruppo consiliare tra il 2010 e il 2011. In primo grado, nel 2017, Monari era stato condannato a quattro anni e quattro mesi per peculato, patteggiando un altro anno per le spese della legislatura precedente; in appello, l’anno scorso, i giudici lo assolsero per alcune voci di spesa, poi unificarono le condanne rideterminando la pena complessiva in quella attuale. All’interno di un calderone che inizialmente coinvolse 41 consiglieri, indagati per una cifra di tre milioni di euro, poi di gran lunga ridimensionata nel corso dei processi, finì di tutto: richieste di rimborsi per spese di 50 centesimi per l’utilizzo di un bagno pubblico, per donazioni a enti di beneficenza, per caramelle, farmaci, tutine per bimbi e addirittura sex toys. In particolare, riguardo Monari, fece scalpore la contestazione di weekend in hotel di lusso e ristoranti stellati, a Venezia e a Roma, anche in compagnia di amiche o collaboratrici. Alla ribalta delle cronache finì in particolare il fine settimana a Venezia nel giugno 2011 per lo ‘Sposalizio del mare’, trascorso con una collaboratrice in un albergo vicino al Canal Grande, costato ben 1.600 euro. Altre imputazioni caddero a giudizio. L’inchiesta sollevò un enorme polverone, ma alla fine si chiuse con molte archiviazioni e altrettante assoluzioni.

f. o.