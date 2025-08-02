Inchiesta sul tennis Nettuno. Il vecchio gestore rilancia: "Lepore annulli l’assegnazione"

La saga del Circolo tennis Nettuno della Barca rischia di tenere banco anche nei prossimi mesi. Dopo la notizia del procedimento penale a carico dei nuovi gestori del centro di via Fancelli, con Simona Volta indagata a seguito di un’autocertificazione falsa sui requisiti per partecipare al bando pubblico ventennale da 17 milioni e mezzo che spianava la strada alla sua società ’Nettuno Sport Center’, un nuovo ribaltone potrebbe arrivare. A fronte del fine indagine con un’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, insomma, non sono esclusi colpi di scena. E Paolo Poli, storico gestore e legale rappresentante del Nettuno tennis club, potrebbe tentare uno smash sul campo avversario, puntando a prendersi la rivincita.

Poli, dopo tre anni di ricorsi al Tar, aveva infatti dovuto soccombere al’ultimo pronunciamento di giugno che, di fatto, assegnava gli impianti definitivamente al Nettuno Sport center di Volta (a seguito di un procedimento del Consiglio di Stato già favorevole alla nuova cordata). Lo storico patron del Circolo tennis, però, non molla. E ieri ha presentato al Comune istanza di annullamento dell’aggiudicazione dell’impianto sportivo, "rimanendo a disposizione per qualsiasi confronto ci vogliano proporre". Insomma, passa la palla nel campo di Palazzo d’Accursio, aprendo anche a una possibile mediazione con la nuova cordata pur di riconquistare la gestione del Circolo. Da qui, tende la mano al Comune "convinto che l’amministrazione saprà trovare la miglior soluzione possibile, limitando al massimo i disagi a tutte le parti in causa, per consentire a tutti i cittadini di fruire nel migliore dei modi di un prestigioso impianto sportivo".

Di certo, a metà dicembre ci sarà un nuovo match in Consiglio di Stato dove Poli ha già presentato ricorso e metterà in evidenza tutta la documentazione relativa al procedimento penale. A oggi, evita salti in avanti: "Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura, la presenza di autocertificazioni presentate in sostituzione di documenti originali ha complicato l’iter giudiziario. Si è reso quindi necessario rivolgerci al giudice penale", spiega Poli. Il sindaco Matteo Lepore, interpellato sul ’caso’ e anche sui presunti conflitti d’interesse sulla vicenda della sua assessora allo Sport Roberta Li Calzi, come sollevato dalle opposizioni, taglia corto: "Con questa ipotesi di reato (nei confronti dei nuovi gestori, ndr) il Comune sarebbe parte lesa, appena avremo i materiali faremo una valutazione. Gli eventuali conflitti d’interesse? Chi ha cose da dire, faccia denuncia".