Inchiesta sull’imprenditore Pignataro. Sotto la lente l’uomo da 34 miliardi. Per l’accusa la sua ’base’ è in città

C’è un fascicolo aperto, alla Procura di Bologna, su Andrea Pignataro, imprenditore a capo del colosso fintech inglese Ion Group, da ricavi per circa tre miliardi: indagini della Guardia di Finanza. Pignataro, nato nel 1970 a Bologna, cresciuto nel quartiere San Mamolo, avrebbe sempre qui, nel Bolognese, la sua ’base’: ed è qui, in Italia, che deve pagare le tasse, secondo gli inquirenti, e per questo sarebbe finito al centro dell’inchiesta per evasione fiscale per il mancato pagamento di imposte per circa mezzo miliardo di euro nel decennio 2013-2023, conto che sale a 1,2 miliardi dopo il calcolo degli interessi.

La Procura ha avviato di recente l’inchiesta sul secondo più ricco d’Italia, stando alla classifica di Forbes del 2024, tanto da essere definito ’il Bloomberg italiano’: tra i 74 Paperoni del nostro Paese, nove sono dell’Emilia-Romagna, in cima c’è sempre il piemontese Giovanni Ferrero con 38,2 miliardi di dollari. Segue, appunto, Pignataro, fondatore di Ion Group, con un patrimonio di 34,2 miliardi. Altro emiliano è Giorgio Armani, nato a Piacenza e con un patrimonio di 11,8 miliardi di dollari, che si piazza al quarto posto.

Residente a Sankt Moritz, riservatissimo per quanto riguarda la vita privata e sociale – pochissime le sue foto in giro e le apparizioni in pubblico –, Pignataro ha diverse proprietà in Italia e in giro per il mondo. Il gruppo Ion, un conglomerato attivo nelle tecnologie, nei servizi e nei dati in ambito finanziario, da quanto si apprende, sta collaborando con gli inquirenti – l’indagine di Bologna è condotta dal pm Michele Martorelli – nella convinzione di poter dimostrare di aver agito correttamente e di poter dimostrare la propria estraneità alle accuse. Pignataro, finito nel mirino del fisco e della magistratura, è assistito da uno studio legale di Milano. L’Agenzia delle Entrate avrebbe contattato due volte il gruppo Ion per trovare un accordo.

L’imprenditore, 55enne, si è laureato in Economia all’Università di Bologna, poi ha conseguito il Phd (più alto titolo accademico rilasciato da un’università) in matematica all’Imperial College di Londra. In molti, a Bologna, lo ricordano come un genio dei numeri – “un mago“, perfino – con una memoria di ferro, qualità e capacità che impiegato poi nella sua carriera. Ex trader a Salomon Brothers, Pignataro ha fondato Ion nel 1999. Negli ultimi anni, ha effettuato poi altre acquisizioni in Italia, aggiudicandosi i software bancari di Cedacri, le informazioni commerciali di Cerved e anche quelle di Prelios.

Il gruppo di Pignataro è solo l’ultima delle grandi società tecnologiche finite nel mirino del fisco e della magistratura italiani, che hanno acceso un faro su molte big tech americane, da Google a Meta, da Amazon a Apple. Colossi su cui mantengono una costante pressione regolatoria, concorrenziale e fiscale anche le autorità europee, provocando più di un mal di pancia Oltreoceano, dove l’amministrazione americana contesta le barriere regolatorie e fiscali che frenano le loro imprese.

m. p.