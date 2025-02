A che punto è l’inchiesta sulla villa di Gianluca Vacchi in Costa Smeralda Due anni fa erano scattati i sigilli per gli accertamenti da parte del Corpo Forestale che aveva riscontrato il rischio frane nell’area in cui sorge l’edificio. Ora la procura dovrà decidere se chiedere o meno il rinvio a giudizio per gli indagati