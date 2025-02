"Incide il definanziamento del Governo"

Un "giudizio di parifica positivo" che però "ha evidenziato alcune criticità". Non lo nasconde l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi (foto) che stigmatizza però l’incidenza del "definanziamento del Governo". Sui volumi dell’attività chirurgica, Fabi evidenzia come "già nel 2023 è stato recuperato il numero di interventi superando i livelli prepandemici: 372.500 ricoveri chirurgici nel 2023 rispetto a 370.000 nel 2019. I dati 2024 non sono ancora consolidati ma il trend è identico". E sui tempi di attesa, "ad oggi siamo all’83% per gli interventi chirurgici per patologia oncologica e 76% su tutti gli interventi monitorati, anche non oncologici". Nel 2024, poi,"sono state recuperate più di 50mila posizioni in lista d’attesa chirurgica". Anche sulla telemedicina, "che comprende teleconsulto, televisita e telemonitoraggio, i dati sono buoni: a fronte di 738 pazienti da prendere in carico (obiettivo Pnrr), in Emilia-Romagna sono oltre 7.500". Infine, sul recupero delle sanzioni "si tratta di anni caratterizzati da eventi tragici, dalla pandemia alle alluvioni, e la procedura risente ovviamente di questo contesto".