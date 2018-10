Bologna, 19 ottobre 2018 – Sono al vaglio della polizia municipale le cause di un brutto incidente avvenuto intorno alle 17 in via Andrea Costa. A finire in ospedale, in condizioni piuttosto serie, un filippino di 63 anni, travolto da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce in direzione della Coop e in sella alla sua bicicletta.

L’uomo, a quanto pare da una prima ricostruzione, sarebbe uscito da una pista ciclabile e l’automobilista che procedeva verso la periferia non sarebbe riuscito a evitare l’impatto. Subito soccorso dai sanitari, è stato trasportato all’ospedale Maggiore.

