Incidente a Barcaiuolo. Tre a rischio processo

Sono tutti accusati di lesioni in concorso: secondo le indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla Polizia stradale, gli indagati operarono con imprudenza ed imperizia, concorrendo a causare l’incidente in A1 in cui rimase gravemente ferito il senatore Michele Barcaiuolo. Ora per i tre indagati, tutti di Bologna, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio. I fatti risalgono al 22 ottobre 2020. Barcaiuolo, all’epoca coordinatore regionale di FdI, fu colpito da un grande masso, staccatosi da un giunto del cavalcavia. La procura ha chiesto il processo per l’allora responsabile unico del procedimento dei lavori di sostituzione giunti in corrispondenza del ponte sul Panaro che – secondo le accuse –, non avrebbe verificato la completezza tecnica dei progetti appaltati. Chiesto il rinvio a giudizio per l’allora progettista Aspi e per l’allora direttore tecnico della ditta appaltatrice. "Spero che il mio episodio contribuisca a rendere più sicure le nostre strade", dice Barcaiuolo.