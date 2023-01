Incidente a Castel di Casio (Bologna), investito a 13 anni sul monopattino

Il ragazzino era alla guida di un monopattino (foto d'archivio)

Incidente oggi a Bologna, si schianta in scooter in via Mezzofanti: è gravissimo

Castel di Casio (Bologna), 15 gennaio 2023 – Un pomeriggio che poteva finire in tragedia, quello di venerdì, a Castel di Casio. Un 13enne italiano, residente in un limitrofo paese dell’Appennino, è stato investito, per fortuna senza gravi conseguenze, mentre attraversava, a bordo di un monopattino, sulle strisce pedonali.

Erano quasi le 19. Il 13enne stava percorrendo la via Berzantina, nell’omonima piccola frazione di Castel di Casio. Il giovanissimo, a bordo di un monopattino, si è poi immesso in strada, sull’attraversamento per andare sull’altro lato del marciapiede.

Lì, però, per cause ancora da chiarire, è stato preso in pieno da una macchina, guidata da un italiano 82enne che viaggiava da Porretta in direzione proprio del centro di Castel di Casio. Sul posto sono prontamente sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 13enne all’ospedale Maggiore in codice di media gravità.

L’anziano alla guida della macchina è stato, invece, portato all’ospedale di Porretta Terme dove è stato sottoposto a tutti gli esami del caso per verificare se fosse sotto l’effetto di alcool o stupefacenti. A fare i rilievi di prassi i carabinieri della locale stazione, dipendente dalla Compagnia carabinieri di Vergato. I militari dovranno chiarire la dinamica dell’incidente.

z. p.