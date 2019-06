Bologna, 6 giugno 2019 - Tragico incidente, oggi, poco dopo le 18 lungo l'autostrada A1 all'altezza di Crespellano, nel Bolognese, al chilometro 183: si sono scontrati un'auto e un camion, tre persone sono morte e c'è anche un ferito grave. Alle 19,30 l'autostrada è stata riaperta nel tratto tra Modena sud e Valsamoggia verso Bologna, precedentemente chiuso per permettere i soccorsi.

Ora si transita sulla terza e quarta corsia; ci sono 14 km di coda in aumento a partire da Modena nord. Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Modena nord, dove si sono formate code, e di rientrare in autostrada a Valsamoggia, dopo aver percorso la statale 9, via Emilia.

Nella carreggiata verso Milano ci sono code per curiosi tra il bivio per la A14 Bologna-Taranto e Valsamoggia.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, oltre al personale di Autostrade.

