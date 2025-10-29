Emergenza casa

Matteo Naccari
Emergenza casa
Bologna
Incidente A1 oggi a Bologna, schianto tra due camion: traffico in tilt, lunghe code. I percorsi alternativi
29 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Incidente A1 oggi a Bologna, schianto tra due camion: traffico in tilt, lunghe code. I percorsi alternativi

Lo scontro tra il bivio per il Raccordo di Casalecchio e Modena sud, in direzione Milano. Sul posto la polizia stradale e il 118

Incidente in autostrada A1, sul posto la polizia stradale (foto d'archivio)

Incidente in autostrada A1, sul posto la polizia stradale (foto d'archivio)

Per approfondire:

Bologna, 29 ottobre 2025 –  Scontro tra due camion e traffico in tilt questa mattina sulla A1 Milano-Napoli nel Bolognese: tra il bivio per il Raccordo di Casalecchio e Modena sud, in direzione Milano, si registrano 8 chilometri di coda in aumento, a causa di un incidente tra due mezzi pesanti, avvenuto all'altezza del km 180+200.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici.

Code e traffico in tempo reale: la situazione

Il traffico poco dopo le 8 è tornato a defluire su due corsie. Ripercussioni sulla A14, con code di 3 chilometri da Bologna Borgo Panigale in direzione della A1.

Segui il traffico in tempo reale

I percorsi alternativi in autostrada 

A chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, Autostrade per l’Italia di uscire a Bologna Casalecchio sul Raccordo di Bologna Casalecchio, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Modena sud.

A chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, l’indicazione è quella di uscire a Bologna Borgo Panigale e di fare rientro dalla stazione di Modena sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Notizia in aggiornamento…

© Riproduzione riservata