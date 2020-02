Bologna, 21 febbraio 2020 – Incidente in A13, stasera attorno alle 19. Per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, tre veicoli si sono scontrati all’altezza del chilometro 23, in direzione Sud, nel comune di Galliera. Nello scontro sono rimaste ferite quattro persone, due adulti e due bambini, tutti portati all’ospedale in codice di media gravità.

Sul posto ambulanze e automediche. È intervenuto anche l’elisoccorso, per velocizzare i soccorsi. Non è stato invece necessario l’intervento dei vigili del fuoco, poiché nessuno è rimasto incastrato negli abitacoli.