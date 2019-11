Bologna, 3 novembre 2019 - «Il mio giorno più bello, l’ho vissuto con te...». La fronte di Anna è appoggiata a quella del suo Daniele. Lei, nella foto del profilo Facebook, gli sorride, mentre lui socchiude gli occhi travolto dalla felicità e dalle emozioni di quel momento. Il loro matrimonio: 26 agosto 2017. E un anno e nove mesi più tardi, sarebbe arrivata la loro gioia più grande: Diletta. Una famiglia che oggi non c’è più (foto). «Erano affiatati, bellissimi, pieni di voglia di vivere», dicono sotto choc da Isola Vicentina, paese a venti minuti da Schio, dove i tre vivevano. Un parente della donna non riesce a trattenere le lacrime: «Il dolore è troppo grande, non posso credere che non li rivedrò più». «È un giorno tristissimo», il commento del sindaco di Schio Valter Orsi, il quale non ha escluso che nel giorno dei funerali possa essere proclamato il lutto cittadino.

Anna si era laureata a Padova in Scienze politiche, indirizzo internazionale, con il massimo dei voti, lavorava come mediatrice culturale nella cooperativa sociale “ConTe”, Onlus di Quinto Vicentino. Daniele, invece, aveva studiato veterinaria, e da poco aveva cambiato lavoro. «Un bacio dal sole», scriveva lei davanti al mare di Punta Sabbioni, sempre fotografata dal suo Daniele, definito simpaticamente «il tartarugo innamorato» in un altro scatto sui social. Poi, il 31 maggio, era arrivata Diletta e «la vita di Anna e Daniele – ricorda un amico di famiglia – aveva raggiunto il top. Non facevano altro che parlare di lei, della loro piccolina...».



Diletta è stata l’ultima a morire nello schianto dell’altra notte (video). Ha combattuto come una leonessa, in quel minuscolo corpicino, davanti ai medici del 118. Ma tutto è stato inutile. La famiglia si era messa in viaggio giovedì per Lucca, destinazione Lucca Comics, una delle più importanti fiere del fumetto e del videogames d’Europa. Dalla Toscana, poi, erano ripartiti venerdì sera per rientrare a casa. La bimba era dietro che dormiva quando la Ford Fiesta del 19enne napoletano ha tamponato il camper della famiglia Minati, a sua volta travolto da un pullman.

«Non me ne sono accorto», ha detto il ragazzo davanti ai poliziotti della Stradale di Altedo. «Non ho fatto in tempo ad evitare lo schianto». Aveva la patente dalla fine di maggio, proprio quando Anna era in procinto di dare alla luce la sua piccolina. L’alcoltest, su di lui, è risultato negativo – nei prossimi giorni i risultati degli esami del sangue sulle sostanze stupefacenti –, così come quello del conducente del pullman che ha travolto il camper. Il quale, secondo i primi accertamenti, oltre a viaggiare ad una velocità regolare (entro i limiti dei 100 orari), ha tentato anche una disperata frenata all’ultimo momento, come provato dai segni sull’asfalto. Gli inquirenti procederanno anche all’analisi dei tabulati telefonici del cellulare del 19enne per stabilire se lo stesse utilizzando proprio negli attimi dello schianto. Anche da questo risultato, si cercherà di fare luce sul perché dell’immane tragedia.



