CronacaIncidente A13, muore a 43 anni dopo essere uscito di strada con l’auto
9 set 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
Incidente A13, muore a 43 anni dopo essere uscito di strada con l’auto

La tragedia all’altezza di Bentivoglio. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente senza vita dalle lamiere

Tragedia all’alba sulla A13 Bologna Padova all’altezza del casello di Bentivoglio: sul posto anche i vigili del fuoco (foto d'archivio)

Bentivoglio (Bologna), 9 settembre 2025 - Tragedia all’alba sulla A13 Bologna Padova all’altezza del casello di Bentivoglio. Un’auto, per cause da accertare, è uscita di strada andando a finire nella piccola scarpata a margine dell’autostrada e ribaltandosi.

L’automobilista che era alla guida, un 43enne, è morto sul colpo. Non è chiaro se per il trauma o se per un malore che lo ha portato ad uscire di strada mentre guidava.

Sul posto i vigili del fuoco che lo hanno estratto già senza vita dalle lamiere dell’abitacolo e i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per i rilievi gli agenti della Polstrada della sottosezione di Altedo.

