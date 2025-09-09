Incidente A13, muore a 43 anni dopo essere uscito di strada con l’auto

Bentivoglio (Bologna), 9 settembre 2025 - Tragedia all’alba sulla A13 Bologna Padova all’altezza del casello di Bentivoglio. Un’auto, per cause da accertare, è uscita di strada andando a finire nella piccola scarpata a margine dell’autostrada e ribaltandosi.

L’automobilista che era alla guida, un 43enne, è morto sul colpo. Non è chiaro se per il trauma o se per un malore che lo ha portato ad uscire di strada mentre guidava.

Sul posto i vigili del fuoco che lo hanno estratto già senza vita dalle lamiere dell’abitacolo e i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per i rilievi gli agenti della Polstrada della sottosezione di Altedo.